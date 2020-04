Acionistas acreditam que projeto da Cabo Verde Airlines não está em causa Os acionistas islandeses que lideram a Cabo Verde Airlines garantiram hoje que trabalham numa solução financeira de longo prazo e acreditam que, apesar de afetado, o projeto não está em causa, embora precisem do apoio do Governo cabo-verdiano. internacional Lusa internacional/acionistas-acreditam-que-projeto-da-cabo_5e90530c6d798c31a0c42d69





"Os acionistas da empresa continuam a trabalhar numa solução financeira de longo prazo para a companhia aérea. Obviamente, esse trabalho foi afetado pelo surto de covid-19, mas continuo confiante de que os acionistas encontrarão uma solução que garanta que a companhia aérea retome as operações, conectando quatro continentes via Cabo Verde", afirmou, em entrevista à Lusa, o presidente da Cabo Verde Airlines (CVA), Erlendur Svavarsson.

A companhia aérea de bandeira foi privatizada em março de 2019, com a venda de 51% do capital social a investidores islandeses, liderados pela Icelandair, que já este ano nomeou Erlendur Svavarsson para presidente do conselho de administração e diretor executivo da CVA.