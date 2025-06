Cada jogada é uma disputa por poder e sobrevivência numa terra selvagem. A tensão cresce a cada dado lançado, alianças são formadas e dissolvidas e cada troca de recurso pode definir o rumo da partida. A conquista de territórios e a corrida pelos 10 pontos tornam-se numa verdadeira batalha de engenho, sorte e persuasão no mundo de Catan — e só um pode dominar a ilha. Estratégia, sorte e negociação juntam-se num jogo fácil de aprender, mas com bastante profundidade tática, que tem conquistado milhares de jogadores e vem evoluindo nos tempos, apresentando novas expansões e variações a todo o momento (como Catan: Expansão para 5-6 jogadores, Cidades e Cavaleiros, Navegadores, etc.).

Neste sábado, um jogo de Catan pode ter resultados que contam para muito mais do que a pura diversão e entretenimento. Na Praça Principal do Centro Comercial Alegro de Alfragide, o CATAN CONNECT THE WORLD, que se realizará em simultâneo em todo o mundo e que em Portugal conta receber 180 participantes, vai contar para ajudar os pequenos que mais precisam. "Organizado pela Devir Portugal, em parceria com o Alegro Alfragide e o Instituto de Apoio à Criança (IAC), o CATAN CONNECT THE WORLD visa reunir, numa partida histórica, milhares de fãs para comemorar o trigésimo aniversário daquele que é o jogo de tabuleiro moderno mais vendido de todos os tempos, tanto em Portugal como no mundo", revela a organização.

Com um custo simbólico de inscrição de 4 euros, que revertem na totalidade para o IAC, os jogadores asseguram "a sua participação no evento nacional, uma T-shirt exclusiva alusiva à iniciativa e o conjunto individual de peças de jogo com que jogarem, em cores nunca antes vistas (amarelo, azul-celeste, laranja, rosa, roxo ou verde lima)", ao mesmo tempo que se juntam a esta corrente solidária para ajudar as crianças. Durante o evento irão também ocorrer diversos sorteios e, entre outros prémios, o vencedor será selecionado para participar "num gigantesco evento, semelhante, a realizar em outubro, na maior feira de jogos do mundo, a Essen Spiel, na Alemanha, com duas noites de estadia paga".