"Estamos praticamente desde o início com o Rock in Rio e a mensagem que queremos deixar é de proteção dos portugueses", explica Patrícia Coelho, marketing director da Control para Portugal e Espanha.

Edição após edição, a marca tem estado ao lado da música com a energia do festival das famílias e a criatividade reconhecida não apenas nas campanhas mas também na presença nas redes sociais, falando de temas sérios com humor. "Mas sempre com bom gosto", ressalva a responsável, sublinhando que é preciso alertar uma população em que "quase 55% dos jovens não usam preservativo".

E se o humor é uma ferramenta para melhor passar a mensagem daquilo que considera "uma preocupação social", Patrícia Coelho garante que as ideias surgem naturalmente, no dia a dia. "Os portugueses têm sentido de humor e é nas mais simples conversas que surgem muitas ideias", revela. E exemplifica: "Quando há uns meses houve um pequeno sismo em Lisboa, eu comentei 'foi pequeno, mas eu senti.' E estava feito o post."