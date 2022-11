De acordo com dados hoje divulgados pelo serviço estatístico da União Europeia (UE), em setembro, as exportações de bens da zona euro para o resto do mundo aumentaram 23,6% para os 259,6 mil ME, face ao mês homólogo de 2021.

As importações de bens, por seu lado, aumentaram 44,5%, para os 294 mil milhões de euros.

Na UE, o saldo da balança comercial externa de bens viu o défice agravar-se para os 45,8 mil ME, face ao de 300 milhões de euros de setembro de 2021.

As exportações da de bens da UE avançaram 24%, para os 232 mil ME, e as importações subiram 48,2%, para um total de 277,8 mil ME.

