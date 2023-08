Dados hoje publicados pelo serviço estatístico europeu, o Eurostat, revelam que, no acumulado do ano, a área da moeda única registou um excedente do comércio internacional de bens de 5,3 mil milhões de euros entre janeiro e junho de 2023, em comparação com um défice de 151,8 mil milhões de euros em igual período de 2022.

Para esta inversão da tendência contribuiu a acentuada redução das importações pelos países da zona euro, uma diminuição de 7,3% para 1.429,6 mil milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano em comparação com o período homólogo do ano passado.

Por seu lado, as exportações de bens da área do euro para o resto do mundo aumentaram entre janeiro e junho deste ano 3,2% para 1.434,9 mil milhões de euros, na comparação homóloga.

Ainda neste período, o comércio intra-área do euro aumentou 1,1% para 1.369,2 mil milhões de euros.

Referente a junho deste ano, a estimativa do Eurostat indica que a área da moeda única teve neste mês um excedente de 23 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, em comparação com um défice de 27,1 mil milhões de euros no mesmo mês de 2022, pela queda de 17,7% nas importações (que totalizaram 229,3 mil milhões de euros) e pelo aumento de 0,3% nas exportações (que equivaleram a 252,3 mil milhões de euros).

O comércio intra-área do euro diminuiu para 231,6 mil milhões de euros em junho de 2023, uma descida de 4,1% em comparação com junho de 2022.

No conjunto da União Europeia (UE), em junho de 2023, os 27 Estados-membros também registaram um excedente de 24,6 mil milhões de euros no comércio de bens com o resto do mundo, em comparação com um défice de 34,9 mil milhões de euros em junho de 2022, após um recuo de 22,6% nas importações (para 201,2 mil milhões de euros) e uma subida de 4% nas exportações (para 225,9 mil milhões de euros).

O comércio intra-UE caiu para 358,7 mil milhões de euros em junho de 2023, menos 3% do que no mesmo mês do ano passado.

Em termos acumulados, entre janeiro e junho deste ano, a UE teve um défice do comércio internacional de bens de 4,2 mil milhões de euros, depois de 201,3 mil milhões de euros no primeiro semestre de 2022, registando nos primeiros seis meses de 2023 uma diminuição de 10,4% nas importações (para 1.290,4 mil milhões de euros) e um aumento de 3,9% nas exportações (para 1.286,1 mil milhões de euros).

O comércio intra-UE aumentou para 2.120,1 mil milhões de euros em janeiro-junho de 2023, uma melhoria de 2,1% em comparação com os primeiros seis meses do ano passado.

Por Estado-membro, na variação anual, 11 países registaram aumentos nas exportações, enquanto os outros 16 registaram diminuições.

As maiores subidas das exportações aconteceram em Malta (+13,2 %) e na Irlanda (+11,7 %) e as maiores diminuições na Grécia (-24,5 %), na Bélgica (-16,8 %), na Bulgária (-15,6 %) e na Finlândia (15,4 %). Já os maiores recuos nas importações verificaram-se em Malta (-24,5%), na Bulgária (-22,6%), na Grécia (-21,1%) e na Finlândia (-20,2).

ANE // EA

Lusa/fim