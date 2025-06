Em mensagem publicada na rede social X, António Costa recordou que em 2025 se celebram os 50 anos de independência de Angola e os 25 anos da parceria entre a UE e a União Africana, presidida atualmente por João Lourenço.

"Na minha reunião com o Presidente @jlprdeangola, reafirmámos o nosso forte empenho em aprofundar esta parceria estratégica - tanto a nível bilateral, especialmente no domínio da saúde pública e do acesso aos cuidados primários, como no quadro mais vasto da UE-União Africana", salientou o presidente do Conselho Europeu.

"Juntos, estamos a trabalhar para reforçar uma cooperação mutuamente benéfica entre a Europa e África", conclui a mensagem.

