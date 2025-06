O presidente portista e Anselmi reuniram-se durante a tarde no Estádio do Dragão, no Porto, com o encontro a terminar sem que nenhuma decisão fosse tomada quanto a uma eventual saída do treinador, indicou a mesma fonte.

Esta reunião foi antecedida de outras entre a direção e estrutura do futebol profissional, incluindo Jorge Costa, diretor do futebol profissional, e o espanhol Andoni Zubizarreta, diretor desportivo.

A possível saída de Anselmi tem sido noticiada por vários meios de comunicação social, na sequência do afastamento do FC Porto do Mundial de clubes, no qual os 'dragões' empataram dois jogos e perderam um, saindo como a pior equipa entre as 12 europeias.

A eliminação dos 'azuis e brancos' da competição a decorrer nos Estados Unidos aumentou a contestação ao técnico de 39 anos.

Martin Anselmi foi contratado pela direção de André Villas-Boas como um treinador praticamente desconhecido na Europa, onde chegou proveniente dos mexicanos do Cruz Azul, clube com o qual rescindiu de forma litigiosa, com os 'dragões' a pagarem depois 3,1 milhões de euros para colocarem fim ao diferendo.

Nos 'dragões', substituiu o treinador português Vítor Bruno, despedido na sequência de maus resultados, e não conseguiu mais do que um terceiro lugar na I Liga portuguesa de futebol.

No comando do FC Porto, Anselmi somou apenas 10 vitórias em 21 jogos, sofrendo cinco derrotas, incluindo uma na Liga Europa frente à Roma, que levou a equipa a falhar o acesso aos oitavos de final da segunda competição da UEFA.

