Pelas 14:45 de Lisboa, o índice Dow Jones caía 0,14% para 42.704,35 pontos enquanto o Nasdaq somava 0,12% para 19.553,29 pontos.

Já o alargado S&P 500 oscilava junto à linha de água, subindo 0,03% para 6.002,30 pontos.

Na sexta-feira, o S&P500 valorizou 1%, tanto quanto o seletivo Dow Jones Industrial Average, ambos abaixo do avanço do tecnológico Nasdaq, que progrediu 1,2%.

Os Estados Unidos e a China reúnem-se hoje na capital britânica para continuar a negociar uma solução para a guerra comercial iniciada por Washington há pouco mais de dois meses com a imposição de tarifas a diversos países, à qual a China respondeu com as suas próprias contramedidas.

Os produtos chineses foram sujeitos a uma sobretaxa de 34%, para além dos 20% impostos no âmbito da luta contra o tráfico de fentanilo, um opiáceo que está a provocar uma grave crise sanitária nos Estados Unidos, e dos direitos aduaneiros que existiam antes da reeleição de Donald Trump.

Pequim retaliou com tarifas equivalentes, o que levou a uma guerra comercial com Washington, atingindo 125% e 145%, respetivamente, sobre os produtos de cada país, provocando um forte abrandamento do comércio entre os dois gigantes.

