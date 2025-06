A presidente do BEI, Nadia Calviño, que falava num evento organizado pelo Ateneo, em Madrid, destacou a importância do banco para o financiamento de infraestruturas energéticas na Europa.

Conforme apontou, a interligação elétrica entre Espanha e França foi uma tarefa pendente durante décadas e constitui um elemento-chave para evitar novos cortes de energia.

Calviño elogiou também a atitude da população espanhola durante o apagão de 28 de abril, assim como a solidez do sistema que permitiu, "em tempo recorde", recuperar.

A presidente do BEI adiantou ainda que, nas próximas semanas, será anunciado um pacote de novos instrumentos financeiros para tornar a transição verde num sucesso europeu.

Por outro lado, destacou o compromisso do BEI para com o investimento em defesa, exemplificando que, em breve, serão assinados dois acordos com grandes bancos europeus para financiar pequenas e médias empresas deste setor.

Do mesmo modo, será lançada uma plataforma, através da qual espera mobilizar um investimento de 250.000 milhões de euros para tecnologias de ponta e inteligência artificial.

