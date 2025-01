Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,05% para 44.692,44 pontos, mas o Nasdaq subia 0,35% para 19.410,16 pontos depois de uma queda de 3,07% no dia anterior.

Nas primeiras transações, a Nvidia, fabricante de 'chips', recuava 0,41%, após um tombo de 17% na sessão anterior, abalada pela chinesa DeepSeek, que apresentou na semana passada um modelo de IA de baixo preço.

A perda de capitalização bolsista da Nvidia na segunda-feira foi de 589 mil milhões de dólares, uma das piores de sempre na praça nova-iorquina.

A Nvidia perdeu o estatuto de empresa com a maior capitalização mundial, passando para trás da Apple e da Microsoft.

No índice Dow Jones, a Boeing liderava hoje as subidas (5,05%), apesar de ter divulgado antes da abertura do mercado que registou um aumento dos prejuízos em 2024. A Apple (2,39%) também se destacava nas subidas do Dow Jones, enquanto a Microsoft perdia 0,20%.

