Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma valorização de 1,66% para 27.372,30 pontos e o tecnológico Nasdaq progredia 0,90% para 11.057,95 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma valorização de 0,92% para 3.340,82 pontos.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) também abriu a negociar em alta no mercado nova-iorquino, subindo 3,45% para 38,08 dólares.

Depois de um dia intenso de comícios por parte dos dois principais candidatos eleitorais, o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, espera-se hoje uma das mais baixas taxas de abstenção na história recente das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em alta, no início de uma semana que os investidores pressentem turbulência nos mercados. O Dow Jones avançou 1,60% e o Nasdaq 0,42%.

