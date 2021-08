Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,18% para 35.572,15 pontos e o Nasdaq somava ligeiros 0,04% para 14.821,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,05% e estava em 4.462,03 pontos.

A bolsa de nova-iorquina iniciava as operações da última sessão da semana com relativa calma, depois de repetidos recordes no Dow Jones e no S&P 500 graças à recuperação da economia norte-americana e aos bons resultados das grandes empresas.

O grupo de entretenimento Disney liderava as subidas nas 30 cotadas que integram o Dow Jones (3,50%) após anunciar resultados na quinta-feira já depois do encerramento do mercado.

A Disney anunciou um lucro líquido de 995 milhões de dólares no último trimestre, com um forte aumento das receitas, superando as previsões dos analistas. Em 2020, o grupo foi bastante penalizado devido à pandemia de covid-19.

As maiores descidas no índice Dow Jones eram da Nike (-0,71%), Chevron (-0,61%) e American Express (-0,58%).

O petróleo do Texas negociava em baixa no mercado nova-iorquino, a 68,92 dólares por barril e os juros dos títulos do Tesouro norte-americano a 10 anos seguiam a 1,335%.

EO // CSJ

Lusa/fim