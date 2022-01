Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,51% para 36.450,82 pontos e o Nasdaq avançava 0,80% para 15.273,50 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,40% e estava em 4.732,26 pontos.

Pouco antes da abertura de Wall Street, foi anunciado que os preços no consumidor nos Estados Unidos aumentaram 7% no ano de 2021, com a inflação no nível mais alto desde junho de 1982.

Apesar destes dados, a bolsa nova-iorquina seguia com a compra de ações, depois de na terça-feira o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, ter acalmado, em declarações no Senado, os receios sobre uma retirada dos estímulos mais rápida do que o antecipado.

Hoje, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos recuava para 1,72%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se os ganhos da Boeing (1,82%), Caterpillar (1,68%) e Nike (1,56%).

O barril de petróleo do Texas subia para 82,20 dólares e o dólar recuava face ao euro, com um câmbio de 1,1417.

