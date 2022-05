Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average avançou 0,08%, para os 32.223,42 pontos.

Ao contrário, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,20%, para as 11.662,79 unidades, depois da forte recuperação (3,82%) de sexta-feira, e o alargado S&P500 cedeu 0,39%, para as 4.008,01.

"A disposição dos investidores bolsistas está condicionada por uma pletora de preocupações, entre as quais a campanha de endurecimento agressivo da Fed (a Reserva Federal banco central dos EUA) e a persistência das tensões inflacionistas", afirmaram os analistas da Schwab.

"As inquietações sobre a diminuição do crescimento económico também pesaram sobre o sentimento ", acrescentaram, depois de estatísticas económicas chinesas, consideradas medíocres, pelos analistas, mostrarem que os confinamentos contra a pandemia do novo coronavirus estão a entravar a atividade da segunda economia mundial.

Com efeito, as autoridades de Pequim anunciaram que as vendas do comércio retalhista conheceram em maio a sua queda mais forte em dois anos e o desemprego aumentou de forma brusca.

As revisões em baixa das previsões da Comissão Europeia para a Zona Euro não passaram despercebidas: a taxa de crescimento da economia em 2022 baixou 1,3 pontos percentuais, para 2,7%, ao passo que a de inflação conheceu sentido inverso, com uma subida em 3,5 pontos percentuais, para 6,1%, o que foi atribuído à invasão russa da Ucrânia.

Por outro lado, nos EUA, o indicador sobre a indústria na região da Nova Iorque caiu de forma acentuada, mostrando uma contração da atividade, mais forte do que esperado. O barómetro Empire State, publicado pela Fed, baixou 11,6 pontos, mostrando uma confiança dos empresários em baixa.

Os rendimentos dos títulos da dívida pública baixaram um pouco, dos 2,91% de sexta-feira para 2,88% de hoje, ao contrário dos preços, que sobem com a procura destes 'papéis'. Isto reflete a preocupação dos investidores com a possibilidade de uma

Os investidores, por outro lado, menorizaram o anúncio da saída da McDonald's da Federação Russa, onde estava desde há mais de 30 anos.

A McDonald's, que acabou em baixa de 0,09%, abriu o seu primeiro restaurante em janeiro de 1990, um pouco menos de dois anos antes da implosão da URSS.

A cadeia de restauração conta hoje com cerca de 850 estabelecimentos e 62 mil assalariados no país.

O negócio deve ser alienado na íntegra a um operador local, que não deve usar nem o nome nem o logótipo da empresa.

