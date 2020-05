Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,46% para 24.480,37 pontos e o Nasdaq subia 0,45% para 9.275,46 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,54% para 2.938,20 pontos.

Os bancos e as empresas de cuidados de saúde registavam as maiores perdas. A retalhista Walmart somava 1,64% depois de ter anunciado um aumento das vendas e lucros no primeiro trimestre.

O barril de petróleo do Texas também subia no mercado nova-iorquino 3,65% para 32,98 dólares, um aumento motivado pela confiança na recuperação da procura devido à reabertura das economias em muitos países.

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em forte alta, com os investidores animados com os resultados preliminares de testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus. O Dow Jones subiu 3,87%, a maior valorização desde o início de abril, o Nasdaq avançou 2,44% e o S&P 500 somou 3,15%.

EO // JNM

Lusa/fim