Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira variação positiva de 0,06% e o Nasdaq recuava ligeiros 0,04% para 10.473,20 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,13% e estava em 3.219,41 pontos.

Na quinta-feira, Wall Street encerrou no 'vermelho' com os investidores a seguirem os resultados divulgados pelas empresas. O Dow Jones perdeu 0,50%, na sua primeira queda em cinco sessões, e o Nasdaq baixou 0,73%.

Já depois do encerramento da bolsa nova-iorquina, a empresa de 'streaming' Netflix anunciou um aumento de 10,1 milhões de novos assinantes em todo o mundo e lucros de 632 milhões de euros entre março e junho, durante a pandemia de covid-19.

Este resultado representa um crescimento nos lucros de 166% face aos 237 milhões de euros alcançados no mesmo período do ano passado, mas ficou abaixo do esperado.

As perspetivas do grupo para o terceiro trimestre (mais 2,5 milhões de assinantes previstos) também desiludiram e as ações da Netflix registavam uma descida de 6,69% no início da sessão.

