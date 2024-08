Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,07% para 40.868,53 pontos, mas o Nasdaq subia 0,21% para 17.914,50 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,06% para 5.611,80 pontos.

Entre as 30 cotadas do índice Dow Jones, a maior descida era da Boeing (-3,20%) e a maior subida da Walmart (0,69%).

Esta semana, as atenções voltam-se para o simpósio que reunirá dirigentes de bancos centrais nos Estados Unidos, em Jackson Hole, (Wyoming) a partir de quinta-feira.

O presidente da Fed, Jerome Powell, deve intervir na sexta-feira e os mercados aguardam essa intervenção à espera de sinais sobre a próxima reunião do banco central norte-americano, em setembro.

Antes, na quarta-feira, serão divulgadas as atas da última reunião da Fed, que no passado dia 31 de julho deixou as taxas de juro inalteradas, entre 5,25% e 5,50%, pela oitava reunião consecutiva.

