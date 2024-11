Às 15:10 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,58% para 44.475,45 pontos e o Nasdaq avançava 0,40% para 19.131,83 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,24% para 6.001,72 pontos.

Trump, que venceu as eleições presidenciais no passado dia 05, afirmou na segunda-feira que tenciona impor tarifas de 25% a produtos importados do México e do Canadá e adicionar uma taxa de 10% aos bens provenientes da China.

Caso sejam aplicadas, as taxas podem aumentar drasticamente os preços de tudo para os consumidores norte-americanos, dos automóveis aos produtos agrícolas. Os Estados Unidos são o maior importador de bens do mundo, estando o México, a China e o Canadá entre os seus principais fornecedores.

Trump justificou que a decisão é necessária no âmbito dos esforços para travar a imigração ilegal e o tráfico de droga.

"O entusiasmo (após a vitória eleitoral) ainda não desapareceu completamente, mas acalmou depois desta nova decisão do presidente eleito Trump", comentou, numa nota, Patrick O'Hare, da Briefing.com, citado pela AFP.

"O mercado espera que haja maior clareza", sobre estas novas tarifas, explicou Adam Sarhan, da 50 Park investments.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a dois anos seguia estável em 4,27%.

Os investidores aguardam também a publicação das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed), realizada logo após as presidenciais.

A plataforma de videoconferências Zoom recuava 5,07%, apesar de ter apresentado resultados acima do esperado e ter melhorado as suas previsões anuais.

