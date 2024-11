Quinze minutos após a abertura, às 14:45 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,21% para 44.385 pontos, o índice alargado S&P 500 somava 0,10% para 6.007 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 0,07% para 19.311 pontos.

A bolsa de Nova Iorque tem acumulado ganhos desde as eleições norte-americanas, realizadas na passada terça-feira, e de um corte nas taxas de juro decidido pela Reserva Federal (Fed), dois dias depois, a segunda descida consecutiva.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as subidas da Honeywell (5,01%) e da Salesforce (1,51%) e as descidas da Boeing (-1,59%) e da Unitedhealth (-1,05%).

