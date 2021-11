Às 15:30 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,78% para 35.878,40 pontos e o Nasdaq somava 0,80% para 16.188,09 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,94% e estava em 4.741,74 pontos.

A bolsa de Nova Iorque mostrava-se otimista no início de uma semana que será mais curta devido ao feriado do Dia de Ação de Graças na quinta-feira e uma sessão reduzida na sexta-feira.

Antes da abertura do mercado, a Casa Branca indicou que o Presidente Joe Biden nomeou Jerome Powell para um segundo mandato na liderança da Fed, um sinal de continuidade no banco central dos Estados Unidos, no meio de uma preocupação crescente com a inflação elevada no país. Os investidores reagiram com a compra de ações.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se os ganhos da Apple (1,73%), Microsoft (1,43%), JPMorgan (1,39%) e Chevron (1,26%).

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas baixava para 76,14 dólares e os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos subiam para 1,58%.

EO // CSJ

Lusa/fim