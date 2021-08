Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,14% para 35.405,93 pontos e o Nasdaq ganhava 0,51% para 15.208,89 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,15% e estava em 4.516,22 pontos.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, após declarações de Powell, que admitiu a possibilidade de o banco central norte-americano começar a reduzir as suas compras de ativos ainda este ano, se a economia continuar a recuperar.

O presidente do banco central norte-americano não avançou, no entanto, um calendário preciso para o início da redução.

As perdas registadas hoje no início da sessão em Wall Street incidiam sobretudo no setor financeiro (-1,05%) e energético (-0,41%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas baixava para 68,47 dólares o barril e os juros da dívida do Tesouro a 10 anos seguiam a 1,30%.

