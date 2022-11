Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,60% para 33.024,88 pontos e o Nasdaq avançava 0,28% para 10.594,18 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,04% para 3.805,42 pontos.

Depois de ter fechado em alta a sessão anterior, a bolsa nova-iorquina mostrava-se hesitante nos primeiros minutos de operações, com os investidores a seguirem as eleições intercalares. Mais de 40 milhões de eleitores já votaram antecipadamente em todo o país nestas eleições, em que estão em jogo as maiorias na Câmara dos Representantes e no Senado, as duas câmaras do Congresso dos Estados Unidos.

Historicamente, Wall Street tem mostrado preferência por um Congresso e uma Casa Branca divididos porque essa situação bloqueia a execução de leis que podem ser desfavoráveis ao mercado.

As sondagens mais recentes indicam que os republicanos têm fortes probabilidades de retirar o controlo da Câmara de Representantes e do Senado aos democratas, um resultado que pode criar dificuldades acrescidas à administração liderada por Joe Biden para aprovar medidas no Congresso.

"Muitos investidores esperam que Washington paralise nos próximos dois anos [...], já que muitos consideram que um governo dividido significa menos leis e regulações novas e incerteza geral para empresas e seus líderes", apontava hoje o chefe de estratégia comercial da TD Ameritrade, Shawn Cruz, numa mensagem aos clientes.

Entre as 30 empresas que integram o índice Dow Jones destacavam-se os ganhos da Amgen (3,26%) e da Salesforce (1,69%) e as perdas do banco JPMorgan Chase (-0,73%) e da Caterpillar (-0,36%).

O petróleo do Texas baixava 0,33% para 91,49 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos descia para 4,17%.

EO // JNM

Lusa/fim