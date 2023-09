Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones registava uma ligeira descida de 0,02% para 34.612,64 pontos e o Nasdaq baixava 0,08% para 13.695,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,01% para 4.450,75 pontos.

Esta semana, os mercados aguardam a reunião da Reserva Federal (Fed), que decorre nos próximos dois dias, com a perspetiva de uma possível pausa na subida das taxas de juro. As decisões serão anunciadas na quarta-feira ao fim da tarde.

As taxas situam-se atualmente entre 5,25% e 5,50%, após 11 subidas desde março de 2022.

Na semana passada, o S&P 500 e o Nasdaq terminaram no 'vermelho', acumulando perdas pela segunda semana consecutiva.

O índice Dow Jones conseguiu uma ligeira subida de 0,1%.

O preço do barril de petróleo do Texas (WTI) abriu com uma subida de 1,27%, atingindo 91,92 dólares por barril, um valor que não se via desde finais do ano passado.

