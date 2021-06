Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,07% para 34.574,50 pontos e o Nasdaq subia 0,22% para 13.956,27 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,11% para 4.231,71 pontos.

Por setores, as empresas tecnológicas lideravam os ganhos (0,52%) e nas perdas destacavam-se as financeiras (-0,46%).

No início da sessão, a bolsa nova-iorquina mostrava a mesma dinâmica dos últimos dias, operado com prudência, numa altura em que os investidores contrapõem o otimismo com a reabertura económica ao receio de aumento da inflação.

Por outro lado, Wall Street seguia com atenção uma nova subida de ações impulsionada por investidores coordenados em redes sociais, como a plataforma Reddit, que no princípio do ano puseram em destaque o "fenómeno GameStop".

Agora a favorita parece ser a seguradora Clover Health, que subia cerca de 12% e que só na última semana disparou 148%.

Na terça-feira, a bolsa de Nova Iorque encerrou mista, com o Dow Jones a perder 0,09% e o Nasdaq a somar 0,31%.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas seguia em alta a 70,26 dólares e os juros da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos desciam para 1,477%.

EO // JNM

Lusa/fim