Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones baixava 0,58% para 39.439,74 pontos, mas o Nasdaq dominado pelo setor tecnológico, subia 0,39% para 16.866,79 pontos.

O índice alargado S&P 500 avançava 0,33% e estava em 5.324,32 pontos.

Na sessão anterior, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, depois da publicação das atas da última reunião da Reserva Federal (Fed).

Nessa reunião, que terminou no passado dia 01, os responsáveis da Fed mostraram-se preocupados com a subida recente da inflação, sublinharam que as taxas vão descer mais tarde do que o previsto e alguns mostraram-se mesmo dispostos a subi-las, se necessário.

No início da sessão, a Nvidia subia 9,28%, depois de ter apresentado, após o fecho do mercado, resultados trimestrais que ultrapassaram o que era esperado pelos analistas, alicerçados pela produção de semicondutores, que tornou o grupo de Santa Clara um símbolo do desenvolvimento da inteligência artificial (IA).

O seu lucro trimestral passou dos 2,04 mil milhões de dólares, registados nos primeiros do ano passado, para 14,88 mil milhões de dólares (13,74 mil milhões de euros), ao passo que a faturação aumentou de 7,19 mil milhões de dólares para 26,04 mil milhões.

Alguns segundos após a abertura da bolsa, a empresa ultrapassava a barreira simbólica de 2,5 biliões de dólares de capitalização bolsista.

"A Nvidia é a nova rainha de Wall Street", afirmou o analista Adam Sarhan, da 50 Park Investments "e encontramos um mercado que é impulsionado, essencialmente, pelos valores da IA", acrescentou, citado pela AFP.

O grupo Ralph Lauren também subia (2,58%) beneficiando de resultados melhores do que o esperado, apesar de previsões consideradas dececionantes.

No mercado obrigacionista, o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia inalterado em 4,42%.

EO // JNM

Lusa/fim