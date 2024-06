Vencedor da competição em 2020, Bryson DeChambeau, de 30 anos, cumpriu a jornada de sábado em 67 pancadas (três abaixo do par, com seis birdies, um bogey e um duplo bogey), para um acumulado de 203 golpes (sete abaixo do par).

Este 'score' deixa-o isolado na frente, com menos três pancadas do que o trio de perseguidores constituído pelo norte-irlandês Rory McIlroy, que já conquistou o US Open em 2011, o francês Matthieu Pavon e o seu compatriota Patrick Cantlay.

O sueco Ludvig Aberg, que tinha chegado ao fim de semana na primeira posição, cumpriu a volta de sábado em 73 golpes (três acima do par), 'caíndo' para os quintos lugares, em igualdade com o Hideki Matsuyama, ambos com mais cinco do que DeChambeau.

O norte-americano Scottie Scheffler, líder do ranking mundial e vencedor do Masters de Augusta em 2022 e 2024, cumpre uma participação dececionante neste 'major', com 216 pancadas (seis acima do par), entre os 42.ºs classificados, sem conseguir confirmar o seu favoritismo.

Outros dois norte-americanos seguem em posições surpreendentemente modestas, casos de Wyndham Clark, vencedor da edição do ano passado, que voltou a somar 71 pancadas, ocupando o 32.º posto, com 215 golpes, mesmo assim atrás de Xander Schauffele, 12.º, com 211.

