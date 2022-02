Às 15:15 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,95% para 34.407,00 pontos, mas o Nasdaq registava uma ligeira variação positiva de 0,03% para 13.796,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,54% e estava em 4.395,30 pontos.

Antes da abertura de Wall Street, as bolsas asiáticas fecharam no 'vermelho' e atualmente as bolsas europeias também registam quedas, com Paris a descer 2,73% e Frankfurt 2,20%, reflexo da preocupação a nível internacional em relação a uma invasão russa da Ucrânia e a uma possível resposta dos Estados Unidos e de países ocidentais.

No mercado de dívida, o rendimento da dívida do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 1,98%, quando existe a expectativa de uma subida dos juros por parte da Reserva Federal (banco central).

Por setores, destacavam-se as perdas da energia (-2,04%) e da saúde (-0,85%).

O barril de petróleo do Texas baixava para 92,8 dólares.

