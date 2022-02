Às 15:25 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,43% para 33.942,58 pontos e o Nasdaq avançava 0,24% para 13.582,53 pontos.

O índice alargado S&P 500 registava uma ligeira variação positiva de 0,01% e estava em 4.348,82 pontos.

Esta é a primeira sessão da bolsa nova-iorquina desde que o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou o reconhecimento da independência das regiões separatistas pró-russas do leste da Ucrânia e o envio de tropas para as mesmas. Na segunda-feira, a bolsa esteve encerrada por ser feriado nos Estados Unidos.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as descidas da Home Depot (-4,93%), Boeing (-1,9%) e Nike (-1,8%). Nas subidas, estavam a Salesforce (1,98%) e a Caterpillar (0,43%).

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos seguia a 1,955% e o preço do barril de petróleo do Texas subia para 94,11 dólares.

