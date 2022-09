Às 14:53 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones perdia 0,17% para 29.177,04 pontos, mas o índice Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, subia 0,29% para 10.768,57 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,61% para 3.618,13 pontos.

O índice de preços PCE, o mais seguido pela Reserva Federal (Fed), registou uma subida mensal de 0,3% em agosto, acima do que era esperado pelos analistas, que antecipavam um aumento de 0,2%.

Em termos homólogos, a inflação atingiu 6,2% em vez dos 6% previstos, apesar de ter desacelerado em relação ao mês anterior, quando tinha ficado em 6,4%.

"Este número de inflação mais elevado do que o esperado vai manter a Fed sob pressão para continuar a subir as taxas de juro, o que vai penalizar os mercados de ações", afirmou o analista Chris Zaccarelli, da Independent Advisor Alliance, citado pela AFP.

"A Fed não tem margem para mudar os seus planos neste trimestre, por isso, o mercado vai continuar agitado", considerou Peter Cardillo, da Spartan Capital.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou a sessão com uma queda acentuada, sob o efeito da subida dos rendimentos obrigacionistas e ajustamentos de carteira com a aproximação do final do trimestre. O Dow Jones desceu 1,54%, o Nasdaq 2,84% e o índice alargado S&P 500 recuou 2,11%.

Com este desempenho a bolsa de Nova Iorque poderá encerrar hoje a semana e o mês com novas perdas acumuladas.

