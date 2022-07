Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,18% para 31.959,16 pontos e o Nasdaq recuava 0,19% para 11.809,45 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,10% para 3.956,00 pontos.

Os analistas esperam que a Fed anuncie, na quarta-feira, uma nova subida das taxas de juro de 75 pontos base, depois de três subidas progressivas desde março.

Para o analista Edward Park, da Brooks Macdonald, "o que os mercados querem neste momento é que os receios de uma recessão façam a Reserva Federal recuar" quanto a um novo aumento.

Park, citado pelo The Wall Street Journal, sublinhou que os resultados do primeiro semestre que foram anunciados recentemente mostram que o receio de uma recessão está a aumentar entre as grandes empresas.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones, a Travelers (1,62%) liderava as subidas e a Boeing as descidas (-2,03%).

Nos outros mercados, o petróleo do Texas subia para 96,02 dólares o barril e o rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 2,82%.

