Cerca das 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 1,56% para 23.278,15 pontos e o Nasdaq perdia 1,43% para 8.432,35 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 2,05% e estava em 2.766,07 pontos.

Os investidores continuavam a seguir com atenção a descida do preço do crude, depois de na segunda-feira pela primeira vez os contratos futuros de petróleo do Texas recuarem para valores negativos, com os vendedores dispostos pagar aos "compradores" para se desfazerem dos ativos para maio por falta de capacidade de armazenamento.

Hoje, os contratos para entrega em maio continuavam em terreno negativo, enquanto os de junho, que constituem agora o maior volume de negociação, sofriam uma queda de perto de 30% no início das operações.

O preço do petróleo tem sido vítima nas últimas semanas da enorme descida na procura, em consequência da paragem da atividade económica decretada para conter a pandemia de covid-19. Os acordos alcançados pelos países produtores para reduzir a oferta têm-se mostrado até agora claramente insuficientes.

Em Wall Street, as empresas do setor da energia lideravam as perdas, com uma queda de cerca de 4%, seguindo-se as financeiras, que desciam cerca de 3%, mas todos os setores estavam no 'vermelho'.

Os títulos de duas grandes petrolíferas que integram o Dow Jones, a Exxon Mobil e a Chevron, desciam 3,23% e 4,75%, respetivamente, nos primeiros minutos da sessão.

Na segunda-feira a bolsa nova-iorquina encerrou em queda. O Dow Jones cedeu 2,44% e o Nasdaq 1,03%.

EO // CSJ

Lusa/fim