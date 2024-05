Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia ligeiros 0,02% para 38.874,62 pontos e o Nasdaq baixava 0,37% para 16.272,56 pontos.

O índice alargado S&P 500 recuava 0,28% para 5.173,42 pontos.

"O mercado está em posição de espera", afirmou o analista Adam Sarhan, de 50 Park Investments, citado pela AFP.

Hoje e na quinta-feira, não está prevista a publicação de qualquer indicador importante, numa altura em que a época de apresentação de resultados de empresas se aproxima do fim.

A Uber recuava 5,91%, após ter publicado resultados abaixo do esperado pelo mercado, o que se deve sobretudo a depreciações das participações.

Em sentido contrário, a sua concorrente Lyft subia 9,56%, após ter superado as expectativas e anunciado previsões mais ambiciosas do que o esperado.

O rendimento das obrigações do Tesouro norte-americano a 10 anos subia para 4,48%, depois de ter encerrado em 4,45% na véspera.

O preço do petróleo WTI (West Texas Intermediate), de referência nos Estados Unidos, começou a negociar em Nova Iorque com uma descida de 1% para 77,58 dólares o barril, à espera dos dados semanais sobre as reservas norte-americanas.

Na sessão anterior, a bolsa de Nova Iorque encerrou mista, mas com variações mínimas, sem estímulos relevantes.

