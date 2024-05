O cubano Lázaro Martínez venceu a competição marroquina, com 17,10 metros, a melhor marca do ano e o recorde do meeting, batendo os 16,62 de Nelson Évora, que vigoravam dsde 08 de julho de 2014.

Pichardo tinha superado essa marca do campeão olímpico em Pequim2008 logo no primeiro salto, a 16,76, mas Martínez superou esse registo na terceira tentativa, enquanto o medalha de ouro em Tóquio2020 não foi além dos 16,92 que lhe valeram o segundo posto.

O brasileiro Almir dos Santos terminou na terceira posição, com 16,90, enquanto Tiago Pereira, bronze nos Mundiais 'indoor' desde ano, não foi além do sexto lugar, com os 16,31 da sua terceira tentativa.

JP // JP

Lusa/Fim