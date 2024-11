Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,59% para 43.494,68 pontos e o Nasdaq recuava 1,44% para 18.832,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 descia 0,62% para 5.912,27 pontos.

Os grupos farmacêuticos fabricantes de vacinas ajudavam a pressionar o mercado depois de o Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ter anunciado que vai nomear Robert Kennedy Jr., um proeminente ativista antivacinas, para secretário da Saúde e Serviços Humanos. A Pfizer perdia 4,32% e a Merck descia 3,38%.

O anúncio "assustou os investidores do setor", considerou Russ Mould, diretor de investimento da AJ Bell, citado pela AFP.

"As consequências para o setor são difíceis de avaliar completamente nesta fase, mas, no mínimo, trazem consigo uma boa dose de incerteza", acrescentou.

A bolsa de Nova Iorque terminou a sessão anterior 'no vermelho', com a euforia registada nas sessões que se seguiram à vitória eleitoral de Trump, na semana passada, a desvanecer-se e os investidores preocupados com uma descida mais lenta das taxas de juro, face à persistência da inflação e às medidas protecionistas que a futura administração norte-americana poderá adotar, levando a novos aumentos dos preços.

EO // JNM

Lusa/fim