Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 1,27% para 27.221,34 pontos e o tecnológico Nasdaq recuava 0,27% para 9.898,30 pontos.

O índice alargado S&P 500 perdia 0,89% e estava em 3.203,30 pontos.

A Fed inicia hoje uma reunião de dois dias, a primeira depois do levantamento das medidas de confinamento nos Estados Unidos, devendo insistir de novo nos riscos da pandemia de covid-19 para a economia. As decisões do banco central serão anunciadas na quarta-feira.

A bolsa nova-iorquina encerrou a sessão de segunda-feira em alta, graças ao otimismo com a reabertura progressiva da economia norte-americana, que levou mesmo o índice tecnológico Nasdaq a terminar com um novo recorde.

O Dow Jones subiu 1,70% e o Nasdaq avançou 1,13%, um ganho que o colocou em 9.924,75 pontos, anulando todas as perdas registadas desde o começo da crise sanitária.

