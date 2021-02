Às 16:30 (hora de Lisboa), duas horas após o início da sessão o índice Dow Jones subia 0,64% para 30.173,81 pontos e o Nasdaq somava 1,75% para 13.298,43 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,84% e estava em 3.745,59 pontos.

A bolsa nova-iorquina iniciou o mês de fevereiro com bom ânimo, mas prudente, depois do fenómeno GameStop, que disparou a volatilidade no mercado e marcou a pior semana para o Dow Jones e o S&P 500 desde outubro, além de perdas avultadas para os fundos especulativos ('hedge funds').

Em causa estiveram as fortes variações de títulos como os da cadeia de lojas de vídeo GameStop, uma empresa em dificuldades, AMC e outros, que se tornaram alvo de pequenos investidores coordenados, que provocaram a sua sobrevalorização, ao contrário dos 'hedge funds', que apostavam na sua queda.

Hoje, a GameStop iniciou a sessão com uma descida de 14%, negociando a 278 dólares por ação, enquanto a AMC subia 21% para 16 dólares, numa aparente moderação após fortes subidas.

Os investidores coordenados através da rede Reddit focam-se agora em valores como os contratos futuros da prata, que registava uma subida de 11%, a maior em 11 anos.

