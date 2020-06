ÀS 15:25 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,07% para 26.019,53 pontos e o Nasdaq avançava 0,41% para 9.647,10 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,84% e estava em 3.106,73 pontos.

"Apesar de muitas questões importantes como os protestos (contra o racismo), as relações com a China e a pandemia, o mercado está centrado principalmente numa coisa: o reinício da atividade económica a nível global e nos Estados Unidos", disse o chefe de estratégia de investimento do grupo Leuthold, Jim Paulsen, em declaração ao canal televisivo CNBC.

Nos ganhos destacavam-se os setores financeiro (2,34%) e o energético (2,03%).

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em alta, com o Dow Jones a avançar 1,05% e o tecnológico Nasdaq a ganhar 0,59%.

