Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,27% para 24.518,32 pontos e o Nasdaq somava 1,69% para 9.340,89 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 1,39% para 2.963,69 pontos.

As subidas de grandes empresas de Wall Street como Facebook, Apple e Amazon ajudaram a impulsionar o mercado nos momentos iniciais.

Na terça-feira, a bolsa nova-iorquina encerrou em baixa, após audições no Senado do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, e do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, sobre os primeiros resultados do gigantesco plano de relançamento da economia norte-americana que foi aprovado e sobre medidas futuras. O Dow Jones perdeu 1,59% e o Nasdaq desceu 0,54%.

