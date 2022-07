ÀS 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,64% para 31.477,26 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,20% para 11.590,05 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,92% para 3.898,32 pontos.

Os investidores continuam a acompanhar a divulgação dos resultados das grandes empresas cotadas.

Hoje, o Bank of America anunciou que o seu lucro caiu 32% no segundo trimestre, tendo ficado em 6,2 mil milhões de dólares (cerca de 6,1 mil milhões de euros).

Outros bancos como o JPMorgan Chase, Wells Fargo e Citigroup relataram igualmente quedas nos seus lucros da ordem dos dois dígitos, na semana passada.

Após a abertura de Wall Street, as ações do Bank of America subiam 2,86% e as do Goldman Sachs, que também apresentou as suas contas, avançavam quase 5%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se nas subidas, além do Goldman Sachs (4,99%), os ganhos da Boeing (3,2%) e da petrolífera Chevron (2,64%).

O preço do barril de petróleo do Texas também seguia em alta no mercado nova-iorquino, a 101,96 dólares o barril.

