Às 14:50 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 1,74% para 31.461,25 pontos e o Nasdaq aumentava 1,46% para 13.391,86 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 1,53% para 3.869,81 pontos.

No fim de semana, a Câmara dos Representantes aprovou um novo pacote de recuperação da economia, avaliado em 1,9 biliões de dólares (1,6 biliões de euros).

O plano de relançamento económico apresentado pela administração liderada por Joe Biden segue agora para o Senado.

Com a atual composição do Senado (dividido entre 50 democratas e 50 republicanos, com a vice-presidente democrata Kamala Harris a desempatar) e as dúvidas expressas por vários senadores, antecipam-se duras negociações para aprovar a iniciativa.

Este é o primeiro grande projeto legislativo impulsionado pela nova administração norte-americana.

Hoje, as ações da Johnson & Johnson registavam uma subida de 1,59% depois da aprovação pelo regulador do medicamento norte-americano da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica.

Na sexta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou mista, depois de os juros das obrigações do Tesouro dos Estados Unidos terem aliviado, uma tendência que hoje se mantém.

EO // JNM

Lusa/fim