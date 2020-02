Wall Street segue em alta à espera de discurso de Powell no Congresso

A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em terreno positivo, acompanhando a tendência dos mercados europeus e asiáticos, antes da audição do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell, no Congresso.

economia

Lusa

economia/wall-street-segue-em-alta-a-espera-de_5e42ca41f0a7d51282a0a108