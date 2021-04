Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,06% para 33.085,35 pontos e o Nasdaq registava uma valorização mais expressiva de 1,45% para 13.233,21 pontos, graças aos ganhos das tecnológicas.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,43% e estava em 3.975,59 pontos.

Os investidores aguardam que Biden divulgue detalhes do plano de investimento e criação de emprego centrado na renovação de infraestruturas, que deverá ser financiado com um aumento dos impostos sobre as empresas, reduzidos para mínimos com a reforma fiscal promovida pela anterior administração liderada por Donald Trump.

Nos Estados Unidos, foi também anunciado que a criação de emprego no setor privado norte-americano aumentou fortemente em março, graças a uma recuperação nos serviços, um dos mais afetados pela crise sanitária, segundo o inquérito mensal da empresa ADP publicado hoje.

Em março as empresas criaram 517 mil empregos nos Estados Unidos, menos do que os 525 mil previstos pelos analistas, mas muito acima dos 176 mil registados em fevereiro (dados revistos em alta). Foi o aumento mais significativo desde setembro.

A bolsa nova-iorquina encerrou em baixa a sessão de terça-feira, após nova subida dos juros de dívida pública a 10 anos e da solidez do dólar perante outras divisas.

Depois de um ligeiro alívio, os juros da dívida soberana dos Estados Unidos a 10 anos voltaram a subir, atingindo na terça-feira um máximo de 14 meses, 1,774%. Hoje recuavam para 1,724%.

EO // EA

Lusa/Fim