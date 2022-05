Às 14:57 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,18% para 31.987,49 pontos e o Nasdaq avançava 0,32% para 11.300,55 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,16% para 3.947,93 pontos.

No meio da volatilidade que se tem registado na bolsa, os investidores tentam avaliar a trajetória da economia norte-americana e os planos do banco central para controlar a inflação, que atingiu o nível mais elevado em 40 anos nos Estados Unidos.

Após uma reunião de dois dias, a Fed anunciou no dia 04 de maio uma subida das taxas de juro em 50 pontos base, o primeiro aumento desta dimensão desde 2000, numa tentativa de travar a inflação. A taxa dos fundos federais ficou entre 0,75% e 1%.

Entre as 30 cotadas do Dow Jones destacavam-se as perdas da Nike (-1,64%) e da Walmart (-0,68%) e as subidas da Salesforce (1,76%) e da Chevron (1,05%).

Antes de começarem as operações, a bolsa nova-iorquina fez um minuto de silêncio pelas vítimas do tiroteio de terça-feira numa escola primária do Texas, onde 19 crianças e dois adultos foram mortos por um atirador que foi abatido pela polícia.

Nos outros mercados, o barril de petróleo do Texas subia para 110,65 dólares e o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos baixava para 2,74%.

