Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,73% para 23.643,89 pontos e o Nasdaq avançava 0,98% para 8.578,52 pontos.

O índice alargado S&P 500 subia 0,76% para 2.820,75 pontos.

O preço do petróleo, que registou uma forte queda no início da semana, continuava hoje a recuperar, com o barril de petróleo do Texas (WTI) a iniciar as operações no mercado nova-iorquino com uma subida de 21% para 16,75 dólares por barril, depois de ter encerrado a sessão de quarta-feira a progredir 19,1%.

Hoje, foram divulgados dados que mostram que mais 4,4 milhões de pessoas solicitaram subsídios de desemprego nos Estados Unidos na semana passada, numa economia que permanece praticamente fechada devido às medidas para conter a pandemia de covid-19.

Este número apesar de ser elevado, constitui um abrandamento em relação às semanas anteriores (5,2 milhões de pedidos feitos na semana que terminou em 11 de abril e 6,61 milhões na semana precedente).

Nas últimas cinco semanas, cerca de 26 milhões de pessoas pediram subsídios de desemprego nos Estados Unidos, à medida que aumentavam os cortes no emprego, com a crise causada pelo novo coronavírus.

Os investidores esperam que as medidas anunciadas de reabertura gradual da economia comecem a ter algum efeito, mas mostram-se ainda preocupados com o impacto negativo da falta de atividade em determinados setores durante um período tão prolongado.

EO // EA

Lusa/Fim