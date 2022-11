Às 15:05 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 2,72% para 33.397,51 pontos e o Nasdaq avançava 5,56% para 10.928,97 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 3,86% e estava em 3.893,24 pontos.

A taxa de inflação homóloga nos Estados Unidos abrandou para 7,7% em outubro, o nível mais baixo desde janeiro, depois de ter atingido 8,2% em setembro, indicou hoje o Departamento do Trabalho.

A inflação abrandou mais do que o esperado, uma vez que os analistas antecipavam uma taxa de 7,9%, segundo o consenso do Market Watch.

Na comparação mensal, os preços aumentaram 0,4%, como tinha acontecido em setembro, o que também foi uma boa surpresa, uma vez que os analistas esperavam uma aceleração de 0,6%.

Este abrandamento pode indicar que as medidas adotadas pelo banco central norte-americano (Reserva Federal, Fed) para controlar a inflação, com sucessivas subidas das taxas de juro, começaram a dar frutos.

"Isto parece aliviar as preocupações com a agressividade da Fed e alivia as condições financeiras à medida que os rendimentos das obrigações do Tesouro e o dólar caem", consideram os analistas da Schwab.

Os juros das obrigações do Tesouro a 10 anos recuavam para 3,91%, quando estavam em 4,15% no dia anterior e o dólar baixava 1,35% face ao dólar.

Na quarta-feira, quando permanecia a incerteza sobre os resultados eleitorais para o controlo do Senado, a bolsa de Nova Iorque encerrou em baixa. O Dow Jones perdeu 1,95%, o Nasdaq 2,48% e o S&P 500 caiu 2,08%.

