Os resultados definitivos da sessão indicam que o indie seletivo Dow Jones ganhou 1,46%, para os 32.297,02 pontos. Esta foi a primeira vez que o Dow fecha um dia de transações acima dos 32 mil pontos.

O alargado S&P500 progrediu 0,60%, para as 3.898,81 unidades, ao passo que o tecnológico Nasdaq estagnou, com uma quebra de 0,04%, para as 13.068,81.

A evoluir em alta desde o início do dia, o Dow Jones acentuou os seus ganhos depois do voto final na Câmara dos Representantes do plano de relançamento económico pretendido por Biden, no montante de 1,9 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,6 biliões de euros).

O presidente norte-americano agora vai promulgar a lei, que inclui um cheque para as famílias, créditos fiscais, ajudas às pequenas empresas e financiamentos para as escolas.

Os protagonistas do mercado antecipam que estas medidas vão facilitar um regresso rápido do crescimento e aproveitar aos setores mais dependentes da conjuntura, como transportadoras aéreas, restaurantes, petrolíferas, bem representadas no Dow Jones.

"Os investidores continuam a acarinhar a ideia de uma reabertura e a probabilidade de os valores cíclicos serem a boa aposta para investir", descreveu Patrick O'Hare, da Briefing.

Esta rotação setorial das carteiras de investimento faz-se em detrimento dos conglomerados tecnológicos, como Apple, Amazon, Facebook ou Alphabet (a 'holding' da Google), que hoje fecharam todos em terreno negativo.

Antes da abertura, Wall Street ficou a conhecer os números da inflação nos EUA, em fevereiro.

Esta acelerou um pouco, com os preços a aumentarem 0,4% em termos mensais, segundo o índice de preços no consumidor (IPC) publicado pelo Departamento do Trabalho, depois de um crescimento de 0,3% em janeiro.

Esta foi a subida mensal mais elevada desde agosto, resultante do forte agravamento dos preços do combustível, mas a progressão continua moderada e conforme as expectativas dos investidores.

Sinal do alívio dos investidores, o rendimento das obrigações do Tesouro a 10 anos recuou depois da divulgação do IPC e evoluía em 1,52% perto do final da sessão.

Entre os valores do dia, a General Electric caiu 5,36%. Este conglomerado vai ceder à irlandesa AerCap a sua filial de aluguer de aviões GECAS, em uma operação de 30 mil milhões de dólares, que vai dar nascimento a um gigante em setor afeitado pela pandemia.

A ação da cadeia de lojas de videojogos GameStop, muito apreciada pelos pequenos investidores, fechou em alta pela sexta vez, com uma valorização de 7,33%), depois de ter evoluído ao longo do dia com altos e baixos, volatilidade esta que forçou as autoridades bolsistas a suspender o título.

