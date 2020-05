Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 2,44% para 25.066,14 pontos e o tecnológico Nasdaq avançava 1,17% para 9.434,39 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 1,99% e estava em 3.014,71 pontos.

A propagação rápida da pandemia em Nova Iorque levou a um encerramento do local onde os corretores compram e vendem ações em Wall Street, no meio de ecrãs gigantes onde surgem os preços das cotadas, no passado dia 23 de março.

Hoje, a reabertura foi assinalada com a presença do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que tocou o sino para dar início à sessão.

Nesta primeira fase, o número dos que regressaram está ainda limitado, devido às medidas de segurança adotadas no âmbito do combate à pandemia.

Os maiores ganhos que se registavam neste reinício da atividade bolsista eram os do setor financeiro (4,17%), seguido do industrial (3,98%) e do energético (3,01%).

Na segunda-feira, a bolsa nova-iorquina esteve encerrada por ser feriado nos Estados Unidos e na sexta-feira terminou a sessão sem uma tendência definida, com o Dow Jones a ceder 0,04% e o Nasdaq a somar 0,43%.

