Às 15:00 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones recuava 1,43% para 32.520,11 pontos e o Nasdaq perdia 2,53% para 12.012,30 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 1,44% para 4.087,65 pontos.

Pouco antes da abertura do mercado, o Departamento do Trabalho indicou que o mercado laboral norte-americano confirmou a sua solidez em abril, com uma taxa de desemprego estável em 3,6% e uma criação de emprego acima do previsto (428.000 novos empregos).

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina teve a sua pior sessão desde 2020, com os investidores a inverterem o otimismo do dia anterior, ao fazerem uma segunda leitura dos anúncios então feitos pela Reserva Federal, que deverá continuar a endurecer a sua política monetária, depois de ter subido as taxas de juro por duas vezes desde março.

O Nasdaq caiu 4,99%, o Dow Jones 3,12% e o S&P 500 perdeu 3,56%.

O rendimento da dívida pública norte-americana a 10 anos sobe para 3,1% e o preço barril de petróleo do Texas também segue em alta a 109,41 dólares.

