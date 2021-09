Pelas 14:51, o índice Dow Jones recuava 0,05% para 34.795,85 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq perdia 0,44% para 15.092,77 pontos.

Já o índice alargado S&P 500 fixava-se em 4.478,84 pontos, menos 0,04%.

Os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA subiram de 312.000 para 332.000 na semana passada, com o Estado do Luisiana a destacar-se, segundo dados do Departamento do Trabalho (DOL) norte-americano hoje divulgados.

A estimativa dos economistas da Bloomberg apontava para 322.000 pedidos na semana em análise.

Os pedidos no Luisiana aumentaram em 4.058 na semana passada, com as refinarias a permanecerem encerradas na sequência da passagem do furacão Ida.

Arizona e Washington D.C. também estão entre os Estados com maiores aumentos, enquanto o Illinois, Ohio e Texas registaram as principais descidas.

Por sua vez, os benefícios estatais contínuos recuaram para 2,7 milhões na semana que terminou em 04 de setembro.

