Cerca das 14:48 (hora de Lisboa), o alargado S&P 500 perdia 0,85% para 3.758,61 pontos, o Dow Jones recuava 0,67% para 30.114,27 pontos e o tecnológico Nasdaq cedia 1,26% para 11.035,62 pontos.

O S&P 500 está a sair do melhor 'rally' de dois dias desde a primavera de 2020, estimulado em parte pelas expectativas dos investidores que a economia poderá já estar a abrandar, o que eventualmente poderia levar os bancos centrais a adotar um ritmo menos agressivo na subida dos juros do que o antecipado.

Contudo, alguns analistas alertam que tais expectativas podem ser prematuras.

Um relatório sobre o crescimento do emprego nos EUA no setor privado revelou-se mais forte do que o esperado.

Por outro lado, o défice comercial dos Estados Unidos continua a encolher principalmente devido à queda nas importações, especialmente do petróleo, enquanto as exportações também caíram ligeiramente.

Em agosto, o défice de bens e serviços com o resto do mundo fixou-se em 67,4 mil milhões de dólares, uma de 4,3% em relação a julho, segundo dados divulgados hoje pelo Departamento de Comércio.

As exportações caíram 0,3% enquanto as importações contraíram 1,1%.

Nas matérias-primas, o petróleo bruto WTI sobe 0,45% para 86,91 dólares por barril, enquanto o Brent negoceia nos 92,38 dólares, ganhando 0,63%.

